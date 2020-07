Cengiz Under vicino al Napoli

Cengiz Under sarebbe vicino al Napoli, che secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe riuscire a raggiungere i 30 milioni richiesti dalla Roma. Il turco è un giocatore che piace moltissimo a Gattuso, il quale sarebbe alla ricerca di un profilo molto simile a quello di Politano, ovvero sinistro, brevilineo e con grandi capacità balistiche e tecniche. Per Callejon saranno le ultime partite con la casacca azzurra, ecco perché i partenopei vogliono immediatamente trovare un suo sostituto, pronto sin da subito a soddisfare le richieste tattiche di Ringhio. L’offerta del Napoli è per adesso ferma a 25 milioni, ma le sensazioni sono positive e la distanza di cinque milioni con la Roma non è certamente esosa. L’attuale annata di Cengiz Under non è stata esaltante, viste le sole 17 presenze in campionato, condite da 3 reti. Troppo poco per un giocatore, molto atteso e aspettato a Roma dopo i fasti del primo anno. Tanti gli infortuni negli ultimi due anni per il classe 1997, che non gli hanno permesso di poter esibire al meglio le sue grandi potenzialità. La Roma ha bisogno di far cassa e l’offerta degli azzurri sembrerebbe la più congrua e seria, rispetto alle avances di Dortmund ed Everton. Al San Paolo, Cengiz Under potrebbe ritrovare l’ex amico alla Roma Kostas Manolas, mentre dal punto di vista tattico e mentale, essere allenato da un grande motivatore come mister Gattuso, potrebbe permettergli di fare definitivamente quel salto di qualità.