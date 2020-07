Che Joya! Dybala alla Juventus fino al 2025

La firma di Dybala sul nuovo contratto che lo legherebbe alla Juventus per altri 5 anni sembra essere adesso solo a un passo e potrebbe arrivare tra la fine del campionato e l’inizio della Champions. Lo sprint giusto che consentirebbe al giocatore di dare ancora più del massimo nella competizione più ambita, soprattutto in casa Juventus. E questo Dybala, che ormai la maglia bianconera la indossa come una seconda pelle, lo sa bene.

Ciò che starebbe infatti spingendo la dirigenza verso il rinnovo è proprio questo: Dybala non solo rappresenta un grande giocatore per la Juventus ma ha anche un grande potenziale commerciale. Infatti, Dybala è il perfetto uomo immagine, amato e rispettato dai tifosi, che in questi anni lo hanno visto crescere.

L’argentino sarà legato alla Juventus fino al 2025 e sarà uno dei giocatori più pagati dal club bianconero, dopo Ronaldo e De Light, ma questo sembra non rappresentare in alcun modo un vincolo per la Juventus, che con Paratici l’altra sera ha fatto sapere: “Siamo sicuri sarà il futuro della Juve”.

Parole queste che lasciano tranquilli i tifosi che dovranno aspettare ancora qualche settimana prima dell’ufficialità del rinnovo di Dybala in bianconero, ma che con le parole della società possono finalmente, ora, stare tranquilli.