Colpo Napoli: preso Osimhen per 81 milioni!

Super colpo del Napoli, che si assicura per l’ingente cifra di 81 milioni di euro il cartellino di Victor Osimhen, attaccante del Lille. La firma, secondo quanto riporta Sportmediaset, dovrebbe avvenire nella giornata di oggi in Sardegna, al largo di Porto Cervo, alla presenza di Giuntoli e dei legali Pompilio e Chiavelli. Nei prossimi giorni, poi, dovrebbero celebrarsi le visite mediche e la firma del contratto, un quinquennale da cinque milioni a stagione. Centravanti veloce e potente, dotato di una buona tecnica ed elevazione, comincia la carriera all’ Ultimate Strikers di Lagos. Nel 2017 viene rilevato dal Wolfsburg con cui colleziona 14 presenze senza mai segnare un gol. La stagione successiva, si trasferisce in Belgio, allo Charleroi, dove scende in campo 25 volte per un totale di 12 reti. Numeri decisamente interessanti, che inducono il Lille, lo scorso luglio, ad acquistarlo versando alla squadra belga circa 12 milioni. La punta nigeriana vive in Francia la stagione della sua consacrazione, calpestando il rettangolo verde 27 volte e timbrando il cartellino 13 volte. Ora è pronto a fare il grande salto e a vivere un altro campionato da protagonista al San Paolo, stadio che un tempo fu della leggendaria azzurra Maradona. Starà ora a Gattuso trovargli la giusta collocazione tattica che possa aiutarlo ad esprimersi al meglio.