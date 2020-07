Conte, Ciccio Valenti: “Ogni volta sempre a criticarlo”

Dopo la sconfitta contro il Bologna per 2-1 e il pareggio dell’Hellas Verona per 2-2, l’Inter di Antonio Conte ha ritrovato la vittoria, battendo a San Siro il Torino per 3-1. Antonio Conte è stato duramente attaccato dai tifosi per le pessime prestazioni in questo nuovo inizio dopo lo stop causato dal Coronavirus. La sua formazione nelle ultime 7 giornate ha totalizzato 14 punti, portandola al terzo posto, a pari punti con la Lazio di Simone Inzaghi, anche essa non benissimo in questa ripresa di Serie A. Secondo molti, quindi, Antonio Conte sembra essere in discussione e c’è chi afferma di non vedere differenze con la gestione Spalletti, non vedendo, quindi, la “Cura Conte”.

Ciccio Valenti difende Conte

A difendere il condottiero neroazzurro ci ha pensato Giacomo Ciccio Valenti, tramite un video lanciato sui canali social di Sportmediaset. Il noto telecronista di Smackdown, presentatore radiofonico e opinionista tv ha espresso la sua dopo la vittoria contro il Torino: “Io ce l’ho con quelli che appena c’è un passo falso di Antonio Conte, lo mettono in discussione – inizia Ciccio Valenti -. Poi si vince e cambiano le cose. Tutte le volte è sempre un processo. Amici interisti, abbiamo vinto! Abbiamo tre punti in cascina. Con Conte, non tutte le volte si può mettere in discussione. Capisco che possa non essere la persona più simpatica del mondo, magari a tanti non sta simpatico, però tutte le volte…” conclude l’opinionista.