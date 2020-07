De Laurentiis chiede aiuto alla FIGC e dichiara guerra alla Juventus: “Va fermata!”

Le avversarie tacciono di fronte al nono scudetto consecutivo della Juventus ma è chiaro che non l’hanno presa molto bene. A dimostrarlo è in primis De Laurentiis, che finge di disinteressarsi allo scudetto ma si appella direttamente alla FIGC. Motivo? Chiedere i Play-Off per fermare l’ormai assoluto dominio che la Juventus ha sul campionato italiano da ormai 9 anni.

Secondo il presidente del club partenopeo questo sarebbe l’unico modo di rimettere in piedi una competizione che ormai sembra essere ammazzata e dal risultato scontato. Quello che era uno dei campionati più seguiti del mondo sta diventando, a detta di De Laurentiis, uno dei più noiosi e monotoni.

Appare però piuttosto chiaro che dietro questa riflessione, neanche del tutto infondata sull’andamento della Serie A nell’ultimo decennio, ci sia però il desiderio di un presidente, di una società e di una città intera, che da anni aspettano un tricolore, che fin’ ora hanno soltanto visto da molto vicino, ma mai stretto tra le braccia.

A non prendere particolarmente bene quest’iniziativa del presidente del Napoli sono stati i tifosi bianconeri, che si sono sentiti attaccati ma che poi a mente lucida pongono un quesito interessante sul quale sarebbe opportuno riflettere: perché De Laurentiis è così fortemente convinto che la Juventus non trionferebbe con i Play-Off?