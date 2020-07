Di Natale sicuro: “Lazio campione senza lo stop, partita cruciale sia per loro che per l’Udinese”

La bandiera storica dell’Udinese, Di Natale, ha detto la sua riguardo la situazione attuale del nostro campionato, facendo riferimento alla sfida di questa sera tra Udinese e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi ha pagato in maniera netta lo stop dovuto al lockdown, perdendo tanti punti e allontanandosi in maniera considerevole dalla capolista Juventus. Sorge spontanea la domanda che in molti si pongono “dove sarebbe arrivata la Lazio senza il lockdown dovuto al Covid-19”?

Immobile & co. erano a -1 dalla Juventus in classifica, ma adesso si trovano a -8. Le polemiche a riguardo di questo calo di forma fisica si consumano. Preparatore atletico e nutrizionista sono finiti sotto accusa, mettendo in secondo piano il bel lavoro fatto prima del lockdown. Di Natale ha parlato per l’appunto di questo tema, dichiarando le seguenti parole a Il Messaggero Veneto, ricordando quanto sia importante il match di stasera sia per la Lazio che per l’Udinese:

“Senza l’interruzione la Lazio secondo me sarebbe stata la grande favorita per vincere il campionato. Ha pagato il fatto di dover giocare tante gare ravvicinate. L’Udinese? La squadra anche domenica aveva disputato un buon primo tempo, poi nella ripresa è calata e nel finale è stata tradita dagli episodi. Però adesso l’Udinese gioca. Certo, stasera è vietato perdere, ma lo stesso discorso vale per la Lazio“.