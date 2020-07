Match valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A, Atalanta Bologna si giocherà al “Gewiss Stadium” di Bergamo alle ore 19.30, a porte chiuse come da protocollo sanitario vigente per le norme anti-Covid.

L’Atalanta è in piena lotta secondo posto e probabilmente ha l’ultima possibilità per stare attaccata alla Juventus, prima in classifica a +9, il Bologna già salvo vuole riprendersi dalla scoppola di San Siro contro il Milan.

Prima di scoprire dove vedere Atalanta Bologna in diretta tv e streaming, la presentazione della sfida.

I bergamaschi sono terzi in classifica a 71 punti e non perdono dal 20 gennaio (1-2 contro la Spal), sono reduci dal pari contro il Verona (1-1) che ne ha quasi compromesso la rimonta scudetto; i rossoblu di Mihajlovic hanno appena perso 5-1 contro il Milan ma sono già salvi al decimo posto con 43 punti e hanno voglia di rivalsa.

Nell’Atalanta mancherà Hateboer per squalifica e Ilicic per infortunio, nel Bologna gli assenti saranno Bani e Schouten oltre allo squalificato Dijks.

Nella loro storia Atalanta Bologna si sono affrontati 116 volte: 43 vittorie bolognesi e 41 atalantine mentre sono 32 i pareggi, all’andata finì 2-1 per gli emiliani (Palacio, Poli e Malinovskyi) ma il Bologna non vince a Bergamo dal gennaio 2009 (0-1, Volpi).

L’arbitro della sfida sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, gli assistenti sono Caliari e Gori, il quarto uomo Maggioni, al VAR invece ci sarà Calvarese e l’AVAR Bindoni.

Dove vedere Atalanta Bologna: diretta tv e streaming

Come vedere Atalanta Bologna: il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 2 (252) del satellite, la telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti.

Per gli abbonati Sky, la partita Atalanta Bologna sarà visibile in streaming anche su Sky Go, sia da dispositivi mobili che su smartphone. La sfida del “Gewiss Stadium” sarà trasmessa anche in tv e streaming su Now TV, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket: questa opzione è disponibile anche per i non abbonati Sky.