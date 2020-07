Dove vedere Bologna Sassuolo, streaming gratis e diretta TV Serie A

Questa sera alle ore 21.45 allo stadio Dall’Ara (a porte chiuse), si disputerà il derby emiliano Bologna Sassuolo, valevole per la 31.a giornata di campionato di Serie A. Quello tra rossoblu e neroverdi sarà sicuramente una gara molto interessante visto che comunque le due formazioni non sono vengono da un ottimo periodo, ma ormai hanno raggiunto virtualmente la salvezza con otto giornate d’anticipo: infatti i padroni di casa si trovano al nono posto con 41 punti e gli ospiti con un punto in meno sono decimi.

Dove vedere Bologna Sassuolo in streaming e in tv

Il match tra Bologna Sassuolo in programma questa sera alle ore 21.45 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento è Sky Sport HD (ch. 254), con diretta a partire dalle ore 21.40; la telecronaca del match sarà affidato a Davide Polizzi con il commento tecnico dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Dacia Arena sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Bologna Sassuolo, presentazione del match

Nel turno disputato nel weekend il Sassuolo ha vinto al Mapei Stadium contro il Lecce per 4-2, mentre il Bologna ha espugnato lo stadio Meazza di Milano grazie al 2-1 sull’Inter. I precedenti tra le due squadre in terra bolognese sono solamente cinque con due vittorie rossoblu altrettanti pareggi e un successo neroverde: l’ultima gara disputata a Bologna è quella relativa alla scorsa stagione (31 marzo 2019) e vinta dai padroni di casa per 2-1 con rete decisiva al 96′ di Mattia Destro; in tutto sono nove le reti con un parziale di 5-4 per i rossoblu.

Nel match d’andata giocato al Mapei Stadium , successo neroverde per 3-1 con doppietta di Caputo e rete di Boga.

Sono due gli ex della partita ed entrambi militanti nel Bologna: Nicola Sansone che ha giocato in neroverde per due stagioni e mezza dal 2014 al 2016 (20 reti in 88 gare) ed Andrea Poli che ha disputato la stagione 2008-09 (in Serie B) in prestito dalla Sampdoria, realizzando cinque gol in 33 match.

L’arbitro del match sarà Francesco Fourneau della sezione A.I.A di Roma, coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e il debuttante in massima serie Roberto Avalos di Legnano (Milano), quarto uomo Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Fabrizio Pasqua di Tivoli (Roma) e Rodolfo Di Vuolo di Castellamare di Stabia (Napoli).

Il fischietto romano che ha diretto in Serie A solo quattro sfide, non ha precedenti con il Sassuolo, mentre ne ha due con il Bologna con una vittoria e un pareggio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Sansone, Barrow; Palacio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.