Dove vedere Cagliari Juventus, streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Cagliari Juventus, presentazione del match. Alle ore 21.45 di mercoledì 29 luglio alla ‘Sardegna Arena’ (a porte chiuse) il Cagliari di Walter Zenga ospita la Juventus di Maurizio Sarri, il match è valido per la 35.a giornata del campionato di Serie A. I sardi occupano la 14.a posizione con 42 punti (10 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte) ma la squadra di Zenga non vince in campionato da 8 partite, esattamente dal 4-2 rifilato al Torino lo scorso 26 giugno e nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna alla ‘Sardegna Arena’ per 0-1 contro l’Udinese. I bianconeri nel turno precedente battendo la Sampdoria per 2-0 all’ Allianz Stadium hanno conquistato il nono scudetto consecutivo e sono primi in classifica con 83 punti (26 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Cagliari-Juventus.

Dove vedere Cagliari Juventus, diretta TV e streaming