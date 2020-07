Dove vedere Fiorentina Sassuolo, streaming gratis e diretta TV Serie A

Dove vedere Fiorentina Sassuolo, presentazione del match. Alle ore 21.45 di mercoledì 1° luglio allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze (a porte chiuse) la Fiorentina di Beppe Iachini ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il match è valido per la 29.a giornata del campionato di Serie A. La sfida del ‘Franchi’ si preannuncia come una sfida interessante con le due squadre che sono distaccate da soli 3 punti: infatti i viola occupano la 13.a posizione con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi ed 11 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta dell’ Olimpico contro la Lazio per 2-1 con polemiche annesse sull’episodio del rigore su Caicedo; i neroverdi, invece, occupano la 14.a posizione con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte) e dopo il 3-3 contro l’Inter è arrivato il secondo 3-3 consecutivo contro il Verona. Fiorentina Sassuolo sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, coaudiuvato dai signori Liberti e Gori, mentre il quarto uomo sarà il signor Prontera. Al VAR ci sarà Irrati con AVAR Bindoni. Prima di scoprire tutte le coordinate per la diretta tv di stasera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo.

Dove vedere Fiorentina Sassuolo in tv e streaming. Il match Fiorentina Sassuolo, valevole per la 29.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport 253 (canale 484 del digitale terrestre), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Fiorentina Sassuolo, i precedenti. Il bilancio dei precedenti tra i viola e i neroverdi nelle gare disputate all’ ‘Artemio Franchi’ di Firenze sono ben 6 con 3 vittorie dei toscani, 1 pareggio e 2 vittorie degli emiliani. Nella gara d’andata giocata al ‘Mapei Stadium’ furono i viola ad imporsi per 1-2.