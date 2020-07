Oggi alle ore 19.30 allo stadio Luigi Ferraris (a porte chiuse) si disputerà Genoa Lecce, match valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A. Quella odierna sarà una gara importantissima per quanto riguarda la zona salvezza con i rossoblu del tecnico Davide Nicola che si trovano al quartultimo posto con 30 punti, mentre i salentini di mister Fabio Liverani al terzultimo ad un solo punto di distanza. Dunque partita da sei punti perchè chi riuscirà a spuntarla farà un passo da gigante per la permanenza nella massima serie.

Dove vedere Genoa Lecce, streaming gratis e diretta TV

Il match tra Genoa Lecce in programma oggi alle ore 19.30 sarà visibile su Sky, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder) e Sky Sport Sport (canale 252) con diretta a partire dalle ore 19.25; la telecronaca del match sarà affidato ad Antonio Nucera con il commento tecnico dell’ex calciatrice Carolina Morace.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Luigi Ferraris sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Genoa Lecce, presentazione del match

Da quando si è tornati a giocare dopo l’emergenza Covid-19, le due squadre hanno ottenuto un solo successo su sette gare: i liguri 2-0 sulla fanalino di coda Spal, mentre i salentini 2-1 sulla Lazio; nell’ultimo turno brutte sconfitte per entrambe con il Genoa che ha perso lo scontro salvezza sul campo del Torino per 3-0, mentre il Lecce quello in casa contro la Fiorentina per 3-1.

I precedenti complessivi in casa dei grifoni sono sedici (sei in Serie A e dieci in Serie B), con un bilancio che vede i rossoblu in vantaggio per nove vittorie, sei pareggi e una sconfitta (22-8 il parziale delle reti). Nel match d’andata disputato lo scorso 8 dicembre allo stadio Via del Mare, il risultato fu di 2-2 con i giallorossi bravi a rimontare dallo 0-2 del primo tempo.

L’arbitro che dirigerà l’incontro sarà Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi di Bergamo e Luca Mondin di Treviso, quarto uomo Luca Pairetto di Nichelino (Torino). Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Massimiliano Irrati di Pistoia e Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia).

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.