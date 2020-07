Dove vedere Inter Fiorentina, diretta tv e streaming Serie A

Scopri dove vedere Inter Fiorentina in diretta tv e in streaming.

Terminata la trentaquattresima giornata di Serie A, è subito arrivato il turno della trentacinquesima. Nel corso di questo turno di campionato l’Inter di Conte affronterà la Fiorentina di Iachini. Se le ultime speranze di scudetto si sono quasi allontanate del tutto dopo il pareggio ottenuto contro la Roma nella scorsa giornata di Serie A, per i ragazzi di Conte resta una stagione da portare a termine ed un secondo posto in classifica da conquistare. I nerazzurri, dopo il pareggio ottenuto contro i giallorossi, si trovano in seconda posizione in classifica con 72 punti, insidiati da un’Atalanta distante solo un punto e che continua a spingere forte sull’acceleratore. La Fiorentina è invece reduce da una doppia vittoria ottenuta contro Lecce e Torino. I viola sono in una tranquilla situazione in classifica, trovandosi al dodicesimo posto con 42 punti ottenuti. Nella gara d’andata i nerazzurri erano stati beffati dal pareggio ottenuto dalla Fiorentina al novantaduesimo grazie alla rete di Vlahovic. La beneamata è chiamata a riscattarsi e portare a casa i tre punti. Scopri qui le probabili formazioni di Inter-Fiorentina.

Dove vedere Inter Fiorentina: l’orario del match

Inter e Fiorentina si affronteranno mercoledì 22 Luglio alle ore 21:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, per un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. L’arbitro designato per dirigere questa sfida è Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Fiorentina

La gara in questione sarà trasmessa da Sky. La partita andrà in onda in tv sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (252) del decoder di Sky. Inoltre, sarà possibile seguire il match in contemporanea con le altre partite della stessa fascia oraria con la Diretta Gol sul canale 251. Il pre-partita comincerà alle ore 21:00 mentre il fischio d’inizio sarà alle 21:45. Gli abbonati a Sky potranno assistere al match in streaming sull’app di Sky Go, disponibile per smartphone, tablet, pc e smart tv. Inoltre il match sarà visibile su Now Tv. Alla telecronaca di questa sfida tra Inter e Fiorentina ci saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Inter-Fiorentina: dettagli e curiosità sul match

Come già detto, il match d’andata è terminato sul risultato di 1 a 1 con le reti di Borja Valero e Vlahovic. La Fiorentina è da sempre un avversario ostico per i nerazzurri, basti pensare che l’Inter è la squadra contro cui i viola hanno segnato più gol in Serie A (210). Lo storico delle partite disputate dall’Inter in casa contro la Fiorentina è di 48 vittorie, 18 pareggi e 15 successi per i viola. Tuttavia, nelle ultime 20 partite disputate tra Inter e Fiorentina non c’è stato nessun pareggio: 17 successi interni e 3 vittorie esterne dal 1997 ad oggi.

Una spina nel fianco per la difesa nerazzurra sarà Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina ha giocato la sua prima gara di Serie A nel settembre del 2018 proprio contro l’Inter e ha trovato la rete nel finale della gara d’andata. L’Inter ritrova invece Lukaku tra gli undici titolari, mentre aumentano le chance di vedere dal primo minuto Eriksen.