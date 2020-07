Probabili formazioni Inter Fiorentina: Conte punta sulla Lu-La, Iachini si affida al tridente

Probabili formazioni Inter Fiorentina, nerazzurri a caccia del secondo posto. Mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 a ‘San Siro’ l’Inter di Antonio Conte ospitano la Fiorentina di Beppe Iachini, match valido per la 35.a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono terminare questo campionato al secondo posto con lo scudetto ormai sfumato considerando che la Juventus a quattro giornate dal termine ha un vantaggio di 8 punti sui nerazzurri. Inter seconda in classifica con 72 punti ed è reduce dal pareggio per 2-2 contro la Roma. La Fiorentina, invece, dopo aver centrato la matematica permanenza in Serie A vorrà chiudere bene questo campionato. I viola sono dodicesimi in classifica con 42 punti e vengono dalla vittoria interna per 2-0 contro il Torino. Dopo aver indicato dove vedere Inter Fiorentina in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.



Probabili formazioni Inter Fiorentina, ecco le scelte di Conte e Iachini

QUI INTER- Conte dovrebbe puntare sul collaudato 3-5-2 con Handanovic in porta; linea difensiva composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni; i due esterni saranno Candreva e Young con Barella, Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo; la coppia d’attacco sarà composta da Lukaku e Lautaro Martinez con Sanchez che dovrebbe rifiatare. Nei nerazzurri assenti per infortunio Sensi e Vecino. QUI FIORENTINA- Iachini risponderà con il 3-4-3 con Dragowski tra i pali; i tre difensori saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres; i due esterni dovrebbero essere Ghezzal e Dalbert con Pulgar e Castrovilli in mediana; il tridente offensivo sarà formato da Chiesa, Cutrone e Ribery. Nei viola out solo l’infortunato Benassi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER FIORENTINA

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini.