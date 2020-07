Il Napoli sfida il Sassuolo nel quarto anticipo valido per la 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere Napoli Sassuolo streaming e diretta Tv su Dazn.

Entrambe sconfitte nell’ultimo turno di campionato, Napoli e Sassuolo si sfidano in una gara che ha poco da dire nella fisionomia complessiva del campionato. La squadra di Gattuso è già ai gironi di Europa League dopo aver vinto la Coppa Italia, mentre quella di De Zerbi ha matematicamente abbandonato i sogni di entrare in Europa, dopo la sconitta rimediata in casa contro il Milan.

La gara d’andata si è disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso 22 dicembre, tre giorni prima di Natale: in quell’occasione a prevalere è stato il Napoli, vincente per 2-1 nel recupero grazie a un’autorete di Obiang. Fu quello il primo successo di Gattuso sulla panchina dei partenopei. La condizione di serenità di Napoli e Sassuolo è testimoniata dai risultati recenti delle due formazioni, che dopo il lockdown hanno ottenuto risultati particolarmente positivi.

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire Napoli Sassuolo streaming e diretta tv: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match.

Dove vedere Napoli Sassuolo: Canale Tv e Streaming

• Partita: Napoli Sassuolo

• Data: sabato 25 luglio 2020

• Orario: 21.45

• Canale TV: DAZN1 (Sky Canale 209)

• Streaming: DAZN

Dove vedere Napoli Sassuolo streaming e diretta Tv Dazn

In streaming, la gara tra il Napoli e il Sassuolo andrà in onda su DAZN tramite il sito ufficiale o l’app: occorrerà sottoscrivere un abbonamento e utilizzare smart tv, pc, smartphone, tablet, oppure console PS4 o XBox. L’alternativa, consiste nel collegare il computer – connesso al sito di DAZN – al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa è possibile vedere il match di Serie A Napoli Sassuolo streaming e diretta tv Dazn, anche su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, affiancato nel commento tecnico da Francesco Guidolin. Prepartita (dalle 21:25) e postpartita in diretta dallo Stadio San Paolo con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

