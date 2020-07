Dove vedere Parma Fiorentina, streaming gratis e diretta TV Serie A

Dove vedere Parma Fiorentina, presentazione del match. Alle ore 19.30 di domenica 5 luglio allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma (a porte chiuse) i ducali di mister Roberto D’Aversa ospitano la Fiorentina di Beppe Iachini, il match è valido per la 30.a giornata del campionato di Serie A. Le due squadre non stanno vivendo un buon momento dopo la ripresa del campionato, gli emiliani occupano la 10.a posizione in classifica con 39 punti (11 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro l’Inter per 1-2 al ‘Tardini’ e nell’ultimo turno contro il Verona per 3-2 al ‘Bentegodi’; i viola, invece, occupano la 13.a posizione in classifica con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro la Lazio all’ Olimpico per 2-1 e nell’ultimo turno contro il Sassuolo per 1-3 al Franchi. Prima di scoprire tutte le coordinate per la diretta tv di stasera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Parma-Fiorentina.

Parma Fiorentina streaming e diretta tv. Il match Parma Fiorentina, valevole per la 30.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport 253 (canale 484 del digitale terrestre), mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Parma Fiorentina, i precedenti. Nelle ultime dieci gare giocate al ‘Tardini’ i padroni di casa si sono imposti per 3 volte, 5 sono stati i pareggi e 2 successi dei viola che non vincono a Parma dal 2008. La gara d’andata giocata al Franchi si è conclusa sull’ 1-1 grazie ai goal di Gervinho per i ducali e Castrovilli per i viola.