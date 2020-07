Dove vedere Roma Inter, canale tv e probabili formazioni

La Roma sfida l’ Inter nel primo big match valido per la 34ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere Roma Inter in tv e streaming su Sky Sport.

Oltre a Juventus-Lazio, la 34ª giornata di Serie A offre un altro piatto forte: Roma contro Inter, lotta per Europa League e rincorsa al vertice si incrociano sulle strade di giallorossi e nerazzurri. Una sfida tutta da vivere a cui molte contendenti guardando con interesse.

Dopo un periodo complicato, la Roma grazie ai due successi consecutivi ottenuti contro Brescia e Verona ha rialzato la testa e si è ripresa la quinta posizione; l’Inter, dal canto suo, si trova ora a -6 dalla vetta occupata dalla Juventus. Vincere, davanti ad un nuovo passo falso dei bianconeri nel big match contro i biancocelesti, riaprirebbe realmente la corsa Scudetto. Se Lukaku dovesse recuperare, sarà una grande sfida a distanza con l’altro colosso Dzeko: due dei più grandi bomber della Serie A pronti a dare alla propria squadra la possibilità di lottare per la prima piazza nel caso dell’Inter, o per una miracolosa quarta, ma più realisticamente quinta, nel caso della Roma. Clicca qui per conoscere tutti i telecronisti della 34° giornata di Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni sul dove vedere Roma Inter: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Dove vedere Roma Inter: Canale Tv e Streaming

• Partita: Roma Inter

• Data: domenica 19 luglio 2020

• Orario: 21.45

• Canale TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno

• Streaming: Sky Go e NOW TV



Dove vedere Roma Inter in diretta tv e streaming su Sky

La telecronaca della partita – dalle 21.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (ch. 201-202 del satellite e ch. 472-473 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Trevisani, affiancato nel commento tecnico da Daniele Adani; inviati a bordocampo ed interviste a cura di Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Andrea Paventi. Prepartita (dalle 21.00) nello studio di Sky Calcio Live Estate con Marco Cattaneo e i suoi ospiti. Post partita (dalle 23.40) nello studio di Sky Calcio Club Domenica con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero (in collegamento da Los Angeles), Stefano De Grandis e Dalila Setti.

Per gli abbonati di Sky la partita Roma Inter sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match dello Stadio Olimpico sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A TIM attraverso l’acquisizione di un ticket.

Probabili formazioni Roma Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez.