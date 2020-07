La Sampdoria sfida il Cagliari nello scontro valido per la 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere il match in tv e streaming su Sky Sport o DAZN.

La Sampdoria di Claudio Ranieri cerca punti salvezza contro il Cagliari di Walter Zenga, avversario dei blucerchiati nella 33ª giornata di Serie A e già certo della permanenza nel massimo campionato nella prossima stagione. I genovesi sono quattordicesimi in classifica a pari merito con l’Udinese a quota 35; i sardi si trovano invece all’11° posto con 41 punti, frutto di 10 successi, 11 pareggi e 11 sconfitte. Nei 33 precedenti disputati in Serie A in casa dei liguri, si registra una netta prevalenza dei pareggi, 18, a fronte di 9 vittorie della Sampdoria e di 6 successi rossoblù.

Il Cagliari non espugna il Ferraris da oltre 8 anni. L’ultima vittoria degli isolani in trasferta con i blucerchiati è datata infatti 28 ottobre 2012: in quell’occasione a regalare i 3 punti alla squadra guidata da Ivo Pulga fu una rete di Daniele Dessena. In questa pagina tutte le informazioni su Sampdoria Cagliari: dalle notizie sulle probabili formazioni a come seguire il match in diretta tv e streaming su Sky Sport.

Dove vedere Sampdoria Cagliari: Canale Tv e Streaming

Partita : Sampdoria Cagliari

Data : Mercoledì 15 Luglio 2020

Orario : 19.30

Canale tv : Sky Sport (ch. 253 SAT – 484 DTT)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dove vedere Sampdoria Cagliari in diretta tv e streaming su Sky

La telecronaca della partita – dalle 19.30 su Sky Sport (ch. 253 del satellite e ch. 484 del digitale terrestre) – sarà di Geri De Rosa, affiancato nel commento tecnico da Luca Pellegrini; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Riccardo Re. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show L’Originale con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Per gli abbonati di Sky la partita Sampdoria Cagliari sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match di Marassi sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A TIM attraverso l’acquisizione di un ticket.

Sampdoria Cagliari, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro.