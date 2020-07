Serie A TIM, dove vedere Sampdoria-Milan in streaming e diretta tv

Alle 19:30 di mercoledì 29 luglio si gioca Sampdoria-Milan, valida per la 37esima giornata della Serie A TIM. Le squadre scenderanno in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Sampdoria-Milan in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I blucerchiati sono quindicesimi in campionato (41 punti), certa della salvezza matematica frutto di un ottimo percorso dalla ripresa del campionato, con 5 vittorie e 14 gol contro Lecce, SPAL, Udinese, Cagliari e Parma. Raggiunto l’obbiettivo, la squadra di Ranieri ora può permettersi di mollare la presa e far scendere in campo giovani per far guadagnare esperienza, come ad esempio Gonzalo Maroni, Chabot e Léris. Il Milan è quinto in classifica (60 punti), in un testa a testa con la Roma quarta per l’accesso diretto alla prossima edizione di Europa League. La squadra che si piazzerà peggio tra queste due accederà al turno preliminare della seconda competizione europea. Il Napoli, vincitore della Coppa Italia, è già qualificato alla fase a gironi. Il tecnico Pioli riproporrà sicuramente gli undici che hanno affrontato l’Atalanta nel turno precedente, con Theo Hernández al posto del suo vice Laxalt. Non ci resta che scoprire dove vedere Sampdoria-Milan in streaming e diretta tv.

Dove vedere Sampdoria-Milan in diretta tv

La sfida Sampdoria-Milan andrà in scena nel tardo pomeriggio di mercoledì con calcio d’inizio fissato alle 19:30. Il match fa parte delle 7 partite del turno in esclusiva su Sky e i canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, mentre il commento tecnico a Fernando Orsi.

Dove vedere Sampdoria-Milan in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Sampdoria-Milan in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.