Dove vedere Sassuolo Juventus streaming e diretta tv, Sky o DAZN? Mercoledì 15 luglio

La Juventus dopo l’Atalanta si appresta ad affrontare una delle squadre che in questo momento esprimono il miglior calcio in Italia assieme ai bergamaschi: il Sassuolo di De Zerbi. La gara di mercoledì 15 luglio contro i neri verdi sarà un match impegnativo per la compagine di Sarri, la quale non andò oltre il pari nel match d’andata allo Stadium. La Juventus oramai vede il traguardo Scudetto e farà di tutto per portare a casa i tre punti al Mapei Stadium, avvicinandosi così al titolo.

Otto punti sulla sulle seconde in classifica (Inter e Lazio) rendono decisamente sicura la situazione della Juventus in classifica, ma abbassare la guardia sarebbe proibitivo. Specialmente dopo il 4-2 maturato a San Siro in favore del Milan e l’ultimo 2-2 acciuffato nel finale contro l’Atalanta di Gasperini. La Juve ha subito 8 reti nelle ultime 4 gare. Troppi, anche se 4 reti sono arrivate in una sola partita quando nell’11 titolare mancava De Ligt. Uomo fondamentale in questa Juventus. Il Sassuolo invece viene da ben 4 vittorie consecutive contro Fiorentina, Lecce, Bologna e Lazio. Praticamente estromessa dalla lotta Scudetto proprio dalla squadra di De Zerbi che non promette nessuno sconto ai bianconeri. I nero verdi sono dunque un cliente scomodo e da questa gara potrebbe venir fuori qualsiasi risultato. Calcio d’inizio ore 21:45, mercoledì 15 luglio.

Sassuolo-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere Serie A mercoledì 15 luglio

Il match di Serie A, Sassuolo-Juventus, in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, precisamente su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, ciò sarà possibile attraverso l’app Sky Go o la tv streaming NOW TV. Buona visione!