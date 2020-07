DOVE VEDERE TORINO BRESCIA, STREAMING E TV – Continua senza sosta la Serie A, con duelli ancora aperti in ogni fronte. La sfida Torino Brescia mette di fronte due club partiti con ambizioni diverse (il Toro voleva confermarsi club da Europa, il Brescia voleva solo una salvezza tranquilla) ma ora coinvolti nella stessa bagarre per rimanere in Serie A. Brescia fermo a 21, il Torino è dieci punti sopra a 31: la quota salvezza è attualmente fissata dai 25 punti del Lecce, attualmente terzultimo ma che non vuole ancora darsi per vinto. Appuntamento alle ore 21.45 dell’8 luglio per questo fondamentale scontro salvezza.

DOVE VEDERE TORINO BRESCIA – Il Torino è in completa confusione, e se aveva ritrovato qualche certezza con i 4 punti conquistati subito dopo il lockdown ora sta avvenendo un nuovo crollo, certificato dalla (ormai solita) debacle nel derby. La salvezza è però ancora da raggiungere, visto che i sei punti di distacco dal Lecce non possono certamente far stare tranquilli: Longo chiama i suoi a raccolta e vuole prendersi immediatamente i tre punti.

Il Brescia ha trovato contro il Verona la sua prima vittoria dopo la sosta, e si tratta di una vittoria vitale: in questo momento, mancano 4 punti per raggiungere il Lecce e 6 punti per arrivare al Genoa quartultimo, quindi con qualche risultato utile consecutivo le Rondinelle potrebbero tranquillamente in corsa.

Serie A, dove vedere Torino Brescia in streaming e in tv

La sfida salvezza dello stadio Grande Torino tra Torino e Brescia avrà luogo alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio. Una sfida fondamentale e da seguire assolutamente, visti gli scenari che potrebbe aprire: la sfida sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).