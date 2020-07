DOVE VEDERE TORINO ROMA IN STREAMING E TV – Ha decisamente poco da dire, ormai, la nostra Serie A. Lo Scudetto è finito per la nona volta consecutiva a Torino, i posti Champions sono stati assegnati: di fatto, manca solo più da decidere l’ultima retrocessa (Genoa o Lecce) e la diretta qualificata all’Europa League (Roma o Milan). Ai giallorossi, infatti, bastano due punti nelle ultime due partite per chiudere il discorso è cacciare il Diavolo ai preliminari della ex Coppa UEFA. Il Torino si è salvato, e non ha più grandi motivazioni.

DOVE VEDERE TORINO ROMA – Il Toro, come detto, ha raggiunto la salvezza grazie al pareggio con la Spal. Decisivi, in questo finale, i gol di Belotti e le magie di Simone Verdi, che ha finalmente iniziato a dimostrare il suo valore ed ha cominciato a giustificare la spesa fatta per ingaggiarlo. In ogni caso, però, la stagione dei granata (iniziata a luglio coi preliminari di E. League) è stata fallimentare, visto che nei piani di Cairo e di Mazzarri c’era un nuovo assalto all’Europa. Ora Mazzarri non c’è più, al suo posto c’è Longo che potrebbe avere vita breve: a Torino è pronta la rivoluzione.

Per la Roma, invece, il campionato 2019/2020 è stato semplicemente molto strano. Mai al top, poche partite di livello, eppure fino al lockdown i giallorossi erano pienamente in corsa per la Champions League. Poi, il calo, con la fuga dell’Atalanta: ma la sfida al Toro può chiudere il discorso Europa League, regalando ai tifosi della Magica una nuova avventura nella coppa minore.

Serie A, dove vedere Torino Roma in tv è in streaming

La sfida, con la salvezza già raggiunta dal Toro, perde certamente carica emotiva. Ma la Roma si deve ancora conquistare il posto in Europa League senza passare dai preliminari, e non può sbagliare l’appuntamento di Torino alle 21.45. Torino–Roma verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky sul canale Sky Sport Serie A (digitale terrestre e satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite).