Dove vedere Udinese Genoa, streaming gratis e diretta TV Serie A

Oggi alle ore 19.30 alla Dacia Arena di Udine (a porte chiuse), si disputerà il match Udinese Genoa, valevole per la 30.a giornata di campionato di Serie A. Quelle tra bianconeri e rossoblu sarà una gara molto importante in chiave salvezza con i padroni di casa di mister Roberto Gotti che si trovano al tredicesimo posto con 31 punti insieme Fiorentina e Torino (una gara in più), mentre gli ospiti del tecnico Davide Nicola sono quartultimi con 26 punti ma hanno un solo punto di vantaggio sul Lecce terzultimo (25 punti, ma anche i giallorossi una gara in più).

Dove vedere Udinese Genoa streaming e in tv

Il match tra Verona Parma in programma questa sera alle ore 19.30 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento è Sky Sport HD (ch. 254), con diretta a partire dalle ore 19.25; la telecronaca del match sarà affidato a Dario Massara con il commento tecnico dell’ex calciatore Luca Pellegrini.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Dacia Arena sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Udinese Genoa, presentazione del match

Nell’ultimo turno giocato in settimana, i friulani hanno ottenuto tre punti importantissimi grazie al 2-0 sul campo della Roma con reti di Lasagna e Nestorovski, tre punti che mancavano in Friuli addirittura dallo scorso 12 gennaio (3-0 al Sassuolo); i liguri invece hanno dovuto abdicare in casa contro la capolista Juventus per 3-1 in una gara sostanzialmente senza storia.

I precedenti tra le due squadre in casa Udinese sono complessivamente 28 e vedono i bianconeri in vantaggio con 16 successi contro i 5 degli rossoblu con 7 pareggi; 88 le reti complessive con un parziale di 56-32.

Nelle ultime tre campionati hanno avuto la meglio sempre i friulani e senza subire nemmeno un gol, ultima vittoria ligure invece cinque stagioni fa; di seguito risultati e marcatori:

Udinese-Genoa 2-4, 10° giornata 2014/2015 (Di Natale, Marchese, Iago Falque, Widmer, Matri, Kucka)

Udinese-Genoa 1-1, 7° giornata 2015/2016 (Di Natale, Perotti rig.)

Udinese-Genoa 3-0, 31° giornata 2016/2017 (2 De Paul, Zapata)

Udinese-Genoa 1-0, 3° giornata 2017/2018 (Jankto)

Udinese-Genoa 2-0, 29° giornata 2018/2019 (Okaka, Mandragora)

L’arbitro del match sarà Daniele Orsato della sezione A.I.A di Schio (Vicenza), coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma), quarto uomo Riccardo Ros di Pordenone. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Luigi Nasca di Bari e Mauro Vivenzi di Brescia.

Con il fischietto scledense l’Udinese ha un bilancio di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 ko, mentre il Genoa 10 successi, 11 pareggi e altrettanti ko.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Nestorovski, Okaka.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Cassata, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria.