Dove vedere Verona Inter streaming e diretta tv, giovedì 9 luglio ore 21:45

Reduce dalla sconfitta interna contro il Bologna di Mihajlović, l’Inter di Antonio Conte si appresta ad affrontare l’Hellas Verona di Juric a San Siro. La battuta d’arresto contro i rossoblu per Lukaku & co. è arrivata dopo le due vittorie e consecutive contro Parma e Brescia. Sei punti che sembravano aver rivitalizzato i nerazzurri, terzi con 63 punti a quattro lunghezze dalla Lazio (seconda) ma tallonati dall’Atalanta di Gasperini. Distante solamente di un punto. La qualificazione in Champions è oramai archiviata ma Conte vuole dei segnali positivi dalla sua squadra e il test con una compagine agguerrita come il Verona, sarà senz’altro probante.

I veneti stanno disputando una stagione esemplare, lottando per un posto in Europa a 8 giornate dal termine. L’ottavo posto per gli uomini di Juric testimonia quanto sia stata buona la stagione dell’Hellas, che nel match d’andata a San Siro perse per 2-1, cedendo il passo ai nerazzurri solamente nei 35 minuti finali. Così come l’Inter, anche il Verona è reduce da una sconfitta cocente con il Brescia, penultimo in classifica. Data la qualità delle due squadre, il match si preannuncia avvincente e destinato a dare spettacolo. Calcio d’inizio ore 21:45, giovedì 9 luglio.

Verona-Inter streaming e diretta tv, dove vedere match Serie A giovedì 9 luglio

Il match valido per la 31a giornata di Serie A 2019/20, Verona-Inter, in programma giovedì 9 luglio alle ore 21:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e dal canale 251 del satellite). Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o cellulare, Sky mette a disposizione l’app Sky Go. Facilissima da scaricare e che permette di gustarsi il match in qualsiasi momento della giornata. Il servizio streaming è disponibile pure su Now TV.