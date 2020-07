Formazioni Bologna Sassuolo, Palacio sfida Caputo

Fischio d’inizio ore 21:45 con formazioni Bologna Sassuolo quasi del tutto definite per un derby emiliano-romagnolo ad alta quota. Ottimo momento di forma per entrambe le squadre, con il Bologna derivante dalla grande vittoria di San Siro contro l’Inter, firmata dall’asse Barrow-Juwara. I felsinei si trovano al nono posto in classifica, a 41 punti e a -7 dal sesto posto occupato da Napoli e Roma. Stando al Sassuolo, la squadra di De Zerbi ha racimolato la bellezza di 8 punti nelle ultime quattro partite, sei dei quali raggiunti grazie alle due ultime vittorie di fila contro Fiorentina e Lecce. I neroverdi sono decimi in graduatoria a quota 40 punti, un possibile successo significherebbe sorpasso sui cugini. Nella sfida di andata, il Sassuolo si è imposto per 3 a 1, grazie alla doppietta di Caputo e la rete di Boga, con Orsolini a siglare l’unica rete per gli ospiti. Formazioni Bologna Sassuolo nel dettaglio.

Formazioni Bologna Sassuolo, le ultimissime

Per il match di stasera, Mihajlovic dovrebbe varare per il 4-2-3-1, con Skorupski fra i pali, la linea a quattro sarà quella vincente contro l’Inter: Tomiyasu e Dijks nelle fasce, con Denswil e Danilo a comporre la parte centrale. In mezzo, spazio alla quantità di Medel e alle geometrie dell’olandese Schouten. In avanti, stangata per Soriano, squalificato per due giornate, quindi, spazio a Svanberg, che agirà sulla trequarti, con Orsolini e Barrow, rispettivamente a destra e a sinistra. Unica punta, Rodrigo Palacio.

Modulo a specchio per il Sassuolo con Consigli in porta; in difesa due cambi rispetto al successo di sabato contro il Lecce: fuori Ferrari e Marlon, dentro Magnani e Chiriches, mentre ai lati, confermati il sorprendente Muldur (due gol di fila per lui) e Kyriakopulos. In centrocampo, spazio ai muscoli e alla qualità di Magnanelli e Locatelli; mentre in avanti, dentro tutte e 4 gli uomini offensivi: Defrel trequartista, Berardi e Boga ai lati, con Caputo ad agire da centravanti.

Probabili formazioni Bologna Sassuolo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. S. Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Magnani, Kyriakopulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All. R. De Zerbi