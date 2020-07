Formazioni Torino Brescia, Belotti contro Donnarumma

Formazioni Torino Brescia quasi del tutto confermate per i rispettivi allenatori: con Longo e Lopez alla disperata ricerca di punti per non retrocedere in B. I granata sono sedicesimi in graduatoria, a quota 31 punti (+6 dal Lecce terzultimo), dopo aver raccolto in queste prime quattro partite post Covid-19, la miseria di soli tre punti. Unica vittoria raggiunta nel 1-0 ai danni dell’Udinese, lo scorso 23 giugno, grazie alla rete di Belotti. Da lì in avanti, tre sconfitte di fila, contro Cagliari, Lazio e Juventus. Non è da meno, il Brescia, penultimo a quota 21 punti e a -6 dal Genoa. A parte, il brutto tonfo di Milano con il pesante di 6 reti a 0 contro l’Inter, per le Rondinelle sono arrivati due pareggi (contro Fiorentina e Genoa) e un importante vittoria proprio nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona. Un 2-0 siglato dal giovane Papetti e da Donnarumma, che ha ridato slancio e speranza ad una squadra, a secco di vittorie dal 14 dicembre. Probabili formazioni Torino Brescia nel dettaglio.

Formazioni Torino Brescia, le scelte dei due allenatori

Nei granata, ritorna dal primo minuto Nkoulou dopo l’assenza nel derby contro la Juventus. A fare coppia con il camerunese saranno Lyanco e Bremer. Il centrocampo dovrebbe essere a 4 con De Silvestri e Ansaldi nella fasce e Meitè insieme a Rincon a completare la linea mediana. In avanti, spazio alla corsa e alla qualità di Verdi e Berenguer, con il solito Gallo Belotti ad agire come punta centrale.

Nel Brescia, confermato il collaudato 4-3-1-2, con Joronen fra i pali e linea difensiva identica a quella di domenica contro l’Hellas, fatta eccezione per la presenza di Semprini al posto di Martella a sinistra. In centrocampo, immancabile Sandro Tonali, coadiuvato da Bjarnason e Dessena; mentre sulla trequarti, dovrebbe partire dal primo minuto lo slovacco Spalek. In attacco, duo formato da Torregrossa e Donnarumma.

Probabili formazioni Torino Brescia

Torino (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Splaek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez