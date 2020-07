Formazioni Udinese Genoa: Pandev dal primo minuto

Formazioni Udinese Genoa con qualche piccolo cambio rispetto alle uscite precedenti. I friulani arrivano da un’ottima vittoria in trasferta sul campo della Roma, sconfitta con un netto 0-2, firmato Lasagna-Nestorovski. Successo fondamentale, dopo le due sconfitte di fila contro Torino e Atalanta. La classifica per l’Udinese, adesso, è più sorridente, visti i 31 punti messi in cascina, a +6 dal Lecce terzultimo. Male, invece, il Genoa, che ha racimolato soltanto un punto in queste prime tre uscite post-Covid. Punto raccolto nello scontro a bassa quota contro il Brescia per 2 a 2; disastro nelle due gare giocate in casa, rispettivamente contro il Parma (1-4 ) e l’ultima contro la Juventus (1-3). Il Grifone è alla disperata ricerca di punti, per non rischiare di vedersi risucchiato fino all’ultimo nella corsa alla salvezza. Formazioni Udinese Genoa, nel dettaglio

Probabili formazioni Udinese Genoa, le scelte dei due allenatori

Rispetto alla trasferta vincente di giovedì sera a Roma, Gotti dovrebbe confermare l’ormai collaudato 3-5-2 con qualche opportuno cambio. La linea difensiva vedrà dal primo minuto Samir al posto di De Maio e Troost Ekong per Becao, coadiuvati da Nuytinck . Per gli esterni tutta fascia, l’Udinese punterà sul solito Stryger Larsen a destra e sul congolese naturalizzato svedese, Ken Sema. In mezzo, si rivede dal primo minuto Fofana, in compagnia di Jajalo e del solito Rodrigo De Paul, grandissima la sua prova a Roma. In avanti, riposo per Lasagna, spazio a Nestorovski accompagnato da Okaka.

Nel Genoa, modulo a specchio con difesa composta da Romero, Soumaoro e Masiello confermata. Nelle fasce, riecco Biraschi, partito dalla panchina contro la Juventus, e Barreca. In centrocampo, con Schone squalificato, la linea mediana sarà affidata a Behrami, coadiuvato da Sturaro e Cassata. Infine, in attacco, spazio alla coppia Pinamonti e Goran Pandev.

Probabili formazioni Udinese Genoa

Udinese (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. L.Gotti

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Cassata, Sturaro, Barreca; Pinamonti, Pandev. All. D.Nicola