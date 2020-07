Genoa, Nicola:” Domenica ci prendiamo quello che ci meritiamo”.

Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha commentato ai microfoni di Sky la sonora sconfitta dei rossoblu’ al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:” Oggi abbiamo sbagliato prestazione dal punto di vista emotivo. Non siamo riusciti a trasferire questo in campo. Mi dispiace per la nostra gente, ma ora questa gara bisogna accantonarla, dobbiamo giocarci tutto all’ultima”. Nicola prosegue:” Il rosso per l’insulto all’arbitro? La regola parla chiaro, se non si individua il colpevole paga il tecnico. Mi dispiace tanto, ma è giusto che io paghi. Non so se la mia espulsione possa essere negativa per i ragazzi, guardo solo la regola. Non voglio assolutamente perdere nessun tipo di risorsa. Mi dispiace, ma ora conta solo la gara col Verona. In questo momento gli altri non contano, ho tanto rispetto per gli avversari, ma conta solo la nostra voglia e determinazione. Domenica bisogna giocare con coraggio, senza timore di dire la nostra e con la determinazione di prenderci quello che ci spetta”. L’allenatore piemontese conclude:” Noi abbiamo sempre gestito prestazioni brutte e cattive. Ora non ci sono alternative ed è giusto essere nervosi con noi stessi. Abbiamo preparato tanto questo momento, ci sta essere pesanti dal punto di vista emotivo, ma non deve starci più. Io sono sempre per costruire”.