I pronostici di Caressa: “Ecco come finiranno Lazio-Milan, Inter-Bologna e Napoli-Roma”

Caressa, ecco i pronostici sulle gare più interessanti della 30.a giornata di Serie A. La 30.a giornata di Serie A si aprirà alle ore 17.15 con il Derby della ‘Mole’ in programma questo pomeriggio alle 17.15 all’ Allianz Stadium, ma in questo turno occhio anche ad altre tre gare: Lazio-Milan; Inter-Bologna e Napoli-Roma. Nel corso del programma radiofonico di Radio Deejay, ovvero Deejay Football Club, Fabio Caressa insieme al direttore del “Corriere dello Sport“, Ivan Zazzaroni, si è cimentato nei pronostici di queste gare.

Serie A, i pronostici di Caressa sulle tre gare più importanti del weekend

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Lazio-Milan 1X, Inter-Bologna 1, Napoli Roma X perchè secondo me il Napoli fa fatica a trovare le motivazioni”. Dunque Caressa non vede una sconfitta della Lazio contro i rossoneri di Pioli, l’Inter non sbaglierà il match contro il Bologna e nel posticipo tra Napoli e Roma ci sarà un pareggio.

Zazzaroni va controcorrente rispetto a Caressa. “Lazio-Milan 1, Inter-Bologna gioco la doppia 12, Napoli Roma 1. Dopo la sconfitta di Bergamoli ha fatto un ma**o tanto… la Roma è ai minimi termini. Non escluso l’esonero di Fonseca in caso di sconfitta a Napoli”. Secondo Zazzaroni la Lazio deve vincere se vuole avere ancora speranze di scudetto, mentre per quanto riguarda l’Inter esclude il pareggio nel match di San Siro ed infine il Napoli dovrebbe vincere contro una Roma in difficoltà.