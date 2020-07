Il Napoli può tenersi Milik: alla Juventus arriva Dzeko

É dalla scorsa stagione che la Juventus ha messo gli occhi su Milik, ma da qualche settimana a questa parte l’interesse dei bianconeri nei confronti dell’attaccante si è fatto sempre più importante. E da parte sua il polacco ha dichiarato più volte di essere disposto a volare a Torino. Il problema è il Napoli, soprattutto nella persona di De Laurentiis, che ha addirittura dichiarato di essere disposto a trattare sul prezzo del giocatore per tutti i club che non siano la Juventus.

La Vecchia Signora non ha reagito di fronte a queste provocazioni, ma, con grande eleganza ha girato il suo interesse altrove.

Al momento l’indiziato speciale è l’attaccante della Roma, Edin Dzeko.

A dichiararlo è l’edizione odierna di TuttoSport, che spiega come, nel caso la pista Milik dovesse ulteriormente complicarsi, i bianconeri siano propensi a tentare il tutto per tutto sul bosniaco, noto per essere un pallino di Paratici e Sarri. A differenza del Napoli, la Roma non pone vincoli particolari, al contrario è addirittura disposta ad accettare scambi o contropartite, cosa che per De Laurentiis è assolutamente fuori discussione.

Il cartellino di Dzeko è fissato per 7 milioni e firmerebbe con i bianconeri per due anni, gli stessi che gli rimarrebbero da giocare alla Roma.