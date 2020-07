Infortuni Lazio: dopo Lulic, un altro giocatore finisce la stagione in anticipo

Dopo la bella vittoria di ieri sera sul campo del Torino per 2-1 in rimonta, oggi sono arrivate brutte notizie per il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi, che dopo il capitano Senad Lulic, ha avuto l’ufficialità dal suo staff sanitario che un altro giocatore ha finito la stagione, ossia il montenegrino Adam Marusic.

Infortuni Lazio, anche Marusic finisce anzitempo la stagione

Il classe ’92 questa mattina era andato a fare degli accertamenti per valutare lo stato dell’elongazione muscolare che l’aveva costretto a saltare queste prime partite salvo giocare gli ultimi quindici minuti sabato scorso contro la Fiorentina. Purtroppo il responso è stato “lesione muscolare“, che ovviamente lo costringerà a tornare in campo solamente per l’inizio della nuova stagione, (metà settembre). Dunque una notizia che non ci voleva in casa Lazio dove ora gli esterni a disposizione sono solo Lazzari, Jony e Lukaku ma con quest’ultimo, che almeno per il momento, non garantisce un utilizzo a tempo pieno, ma solo negli ultimi 20-25 minuti di gara.

Ironia della sorte il primo luglio di tre anni, Marusic firmava il contratto della durata di cinque anni, con i biancocelesti che l’avevano prelevato dai belgi dell’Ostenda; oggi il club sul suo profilo ufficiale twitter ha ricordato l’anniversario con un video delle sue giocate migliori

In queste tre stagioni sono state 84 le presenze tra campionato e coppe con sette reti all’attivo e dove ha vinto insieme ai suoi compagni una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.

Marusic, il tweet della Lazio