Infortunio Dybala, Champions a rischio? Il verdetto dei medici

La Juventus, fresca vincitrice del suo nono scudetto consecutivo, giunto nella serata di domenica 26 luglio al triplice fischio del match contro la Sampdoria, si trova quest’oggi a fare i conti con l’infortunio di Paulo Dybala. Il numero 10 zebrato ha chiesto il cambio nel primo tempo per un problema di natura muscolare e ha lasciato il suo posto in campo a Gonzalo Higuain. Immediata, va da sé, la preoccupazione di Sarri, della dirigenza e dei tifosi bianconeri, che si sono improvvisamente trovati di fronte alla possibilità di disputare la Champions League senza poter contare sull’apporto della “Joya” e di Douglas Costa.

Dybala: le sue condizioni

Poco fa la Juventus, mediante il suo sito web ufficiale, ha diffuso un bollettino medico relativo alle condizioni di Paulo Dybala (e anche di Danilo, sostituito nel primo tempo dopo un trauma rimediato all’altezza della tempia sinistra): “Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi”. Rimane dunque in dubbio la presenza del fantasista della Juve in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, in programma il prossimo 7 agosto.