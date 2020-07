Juventus, clamorosa indiscrezione: “Sarri esonerato a fine stagione”

L’indiscrezione è arrivata direttamente dagli studi di Top Calcio 24 da parte del giornalista sportivo Matteo Caronni, che ha letteralmente sganciato una bomba di mercato relativa alla Juventus: la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe annunciato ai giocatori che il tecnico Maurizio Sarri non siederà sulla panchina bianconera il prossimo anno. Una notizia choc se fosse vera, dato che, a parole, davanti alle telecamere delle principali emittenti televisive, Fabio Paratici aveva nelle scorse settimane blindato l’allenatore ex Empoli, Napoli e Chelsea, confermando la volontà della società della Continassa di puntare sul 61enne anche per il futuro di Madama…

Caronni: “Sarri lascia la Juve”

Queste le dichiarazioni rilasciate dal giornalista a Top Calcio 24 e che hanno mandato in subbuglio la tifoseria: “La dirigenza bianconera ha già comunicato alla squadra che Sarri non sarà l’allenatore la prossima stagione. Ormai i calciatori non lo possono più vedere. Peraltro, nel suo contratto c’è una clausola per recedere dal contratto da 6 milioni di euro. Chi al suo posto? Non credo ci sia il tempo per andare a trattare con un top allenatore come Guardiola o Zidane, quindi penso che si potrebbe virare su uno tra Simone Inzaghi e Spalletti. Attenzione però anche a Pirlo: so che il presidente Agnelli ci sta pensando…”.