Juventus-Lazio: designata la sestina arbitrale

Pochi minuti fa è stata designata la sestina arbitrale per il match di domani sera tra Juventus-Lazio che si disputerà alle ore 21.45 all’Allianz Stadium (a porte chiuse) e valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A.

L’arbitro della gara sarà Daniele Orsato della sezione AIA di Schio (Vicenza), coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Manganelli di Valdarno (Vicenza) e Fabiano Preti di Mantova, quarto uomo Marco Piccinini di Forlì. Al VAR e all’AVAR opereranno rispettivamente Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Giorgio Schenone di Genova.

Juventus-Lazio, i precedenti delle due squadre con Orsato

Con il fischietto arbitrale veneto, i bianconeri vantano 34 precedenti con un bilancio di 17 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte (88 cartellini gialli e un rosso); in questa stagione una solo match diretto ed è stato quello della seconda giornata quando ci fu la vittoria rocambolesca contro il Napoli per 4-3 grazie a un’autorete di Koulibaly al 92′.

Sono 37 invece le direzioni di Orsato con i biancocelesti con un bilancio che recita 14 successi, 15 pareggi e 8 ko (107 ammonizioni e 5 espulsioni); in questo campionato sono già 4 i precedenti con i capitolini: 7.a giornata Bologna-Lazio 2-2, alla 10.a Lazio-Torino 4-0, ultima di andata Lazio-Napoli 1-0 e al ritorno in campo dopo il lockdown (27°turno) in Atalanta-Lazio 3-2.

Sarà la terza volta che l’arbitro dirigerà Juventus-Lazio dopo la finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 2-1 dopo i tempi supplementari nella stagione 2014-15 e il pareggio a reti bianche nel campionato 2012-13.