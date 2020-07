Juventus-Sampdoria, Serie A: i convocati di Maurizio Sarri

Juventus-Sampdoria, gara che si disputerà alle 21.45 di oggi, domenica 26 luglio 2020, potrebbe valere, per i padroni di casa, la conquista del nono scudetto consecutivo e rappresenta, di fatto, il secondo match point per la truppa di Maurizio Sarri, dopo quello, non sfruttato, della “Dacia Arena” di Udine, dove Cristiano Ronaldo e compagni hanno clamorosamente subìto la rimonta friulana, uscendo sconfitti dal confronto (2-1 il punteggio finale). In casa bianconera c’è voglia di chiudere quanto prima il discorso tricolore onde evitare spiacevoli e, al momento, impronosticabili sorprese. Pochi minuti fa, il tecnico zebrato ha diramato l’elenco dei convocati, dove non sono mancate le sorprese…

Juventus-Sampdoria: i convocati di Sarri

Spicca, a tal proposito, la presenza di Higuain in Juventus-Sampdoria; l’argentino era in dubbio fino a poche ore fa per un problema fisico che gli aveva impedito di scendere in campo a Udine. Confermate le assenze degli infortunati Chiellini, De Sciglio e Douglas Costa. Inseriti anche alcuni elementi della formazione Under 23, come Olivieri, Zanimacchia e Simone Muratore, con quest’ultimo in procinto di accasarsi all’Atalanta di Gasperini (accordo già siglato).

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral;

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore;

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia.