Juventus, se salta Sarri c’è Pochettino per i bianconeri secondo i media inglesi

Nonostante il primo posto in classifica, le ultime prestazioni della Juventus contro Milan, Atalanta e Sassuolo hanno innescato una vera e propria bufera nei confronti di Maurizio Sarri. L’allenatore bianconero è sempre più in discussione e parte della tifoseria non lo vuole più alla guida de La Vecchia Signora. Un momento decisamente complicato per tecnico toscano che vede l’ombra dell’esonero sempre più vicina a se.

La conquista dello Scudetto sarà cruciale per il

suo proseguo, ma potrebbe pure non bastare. Infatti, i bianconeri vogliono la Champions e un’uscita prematura contro il Lione negli ottavi di finale può indurre Agnelli & co. a cambiare. Secondo il Daily Telegraph il maggiore indiziato a prendere il posto dell’ex allenatore del Napoli è Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è stato esonerato dal Tottenham la scorsa stagione dopo annate memorabili con gli Spurs, coronate dalla finale di Champions League dello scorso anno. Poi persa con il Liverpool.

I risultati ottenuti con il Tottenham sono stati notevoli e un’esperienza in Italia potrebbe essere davvero stimolante per lui. Ancora tutto è in ballo e c’è pur sempre la Champions League da disputare per Sarri, ma ogni partita sarà un esame da superare. Sia sul piano del risultato che del gioco espresso in campo. Principio che ancora non si sta vedendo in questa Juventus.