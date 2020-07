La Juventus sbarca ufficialmente su TikTok

Si amplia la galassia social banconera: la Juventus ha infatti annuniato l’apertura del proprio profilo ufficiale su TikTok, l’app che consente ai propri utenti di creare brevi video musicali e condividerli con gli altri utenti del social. Un’applicazione che imperversa soprattutto tra i giovani, e che da ora accoglierà anche il brand Juventus, già ben radicato nel mondo digitale, tanto da contare più di cento milioni di followers tra i vari social su cui è attivo (Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, Weibo, Wechat, Douyin e Toutiao, senza dimenticare il canale Youtube).

L’apertura di un nuovo profilo su TikTok si inserisce dunque nel contesto di una strategia comunicativa già consolidata che mira, come afferma la stessa Juventus, a permettere al Club di “Interagire con i tifosi in modo ancora più ampio, raggiungendo un nuovo pubblico ed evolvendosi con esso […] Lo sbarco su TikTok dimostra la forza social del club, testimoniata, tra l’altro, pochi giorni fa dal record raggiunto su Instagram, dove Juventus è diventato il brand numero uno italiano in termini di followers (40. 700.000)”.

Questo il messaggio lanciato dalla Juventus per annunciare, attraverso i propri profili ufficiali, questa nuova espansione del proprio marchio. Per rinsaldare la sinergia oi tifosi, il brand bianconero ha lanciato una sfida ai propri fans che saranno chiamati a replicare le esultanze dei propri beniamini, accompagnate dall’hashtag #CIAOJUVE

In linea con i valori della piattaforma – prosegue il messaggio – la nostra missione su TikTok è quella di ispirare creatività e far sorridere, portando una nuova prospettiva del club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte. Perciò, abbiamo deciso di dimostrarlo fin da subito, festeggiando il lancio del profilo nel modo più opportuno: una challenge! Abbiamo creato, in collaborazione con TikTok, la #CIAOJUVE challenge con la quale vi invitiamo a mettervi alla prova con le esultanze dei campioni bianconeri.

Pronti a raccogliere la sfda? Scaricate l’app di TikTok, se non l’avete ancora fatto, e iniziate subito a seguire il profilo ufficiale della Juventus dove troverete il nostro filtro per dire #CIAOJUVE con le vostre esultanze”.