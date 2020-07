Sabato sera dopo la partita persa contro il Sassuolo, il bomber biancoceleste Ciro Immobile era stato attaccato da alcuni hater sui social che l’avevano insultato per le brutte prestazioni dal rientro in campo dopo il lockdown, mettendo in mezzo anche la sua famiglia. Il classe ’90 aveva risposto per le rime per questa cosa con le seguenti parole: “”Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.

Nella mattinata di oggi il numero 17 e capocannoniere del campionato con 29 reti in 32 giornate, ha voluto mandare un messaggio attraverso il suo profilo Instagram, facendo sentire il suo senso di attaccamento alla maglia ringraziando tutti i tifosi che gli sono stati vicini dopo la brutta vicenda. Di seguito riportiamo le sue parole rivolto a tutti i tifosi biancocelesti.

Immobile, messaggio ai tifosi biancocelesti

“Giusto prendere elogi e critiche, ma quelle costruttive che ci fanno crescere e guardare avanti con coraggio e ottimismo. Non molleremo, tireremo fuori tutto quello che abbiamo per gioire ancora insieme. Abbiamo sempre risposto con i fatti al momento giusto e lo faremo anche questa volta. Forza Lazio“.