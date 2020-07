Per la Lazio e il suo bomber Ciro Immobile questo ritorno al campionato si è trasformato incredibilmente in un calvario tra catena di infortuni e prestazione negative, basti pensare che in sei gare sono state quatto le sconfitte con due vittorie. Il numero 17 biancoceleste autore di un stagione pre-covid incredibile con 27 reti in 26 giornate, sta vivendo come tutta la squadra un periodo completamente negativo e soprattutto uno dei calciatori più fuori forma e nervosi (tre cartellini gialli consecutivi) è dunque uno di quelli che ha ricevuto più critiche dai tifosi laziali che probabilmente non riescono a capire cosa stia succedendo.

Immobile però non ha preso bene tutte le critiche ricevute e ha risposto per le rime a chi l’ha fatto sul suo profilo Instagram, di seguito riportiamo il suo pensiero a riguardo.

Immobile, ecco le sue parole

“Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.

Ora però ci sarà da rispondere sul campo a cominciare dalla complicata trasferta di mercoledì sera alla Dacia Arena di Udine contro la formazione bianconera, prima di andare a fare visita alla capolista Juventus, per due sfide molto complicate, ma che non potranno essere sbagliate.