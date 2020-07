Lecce, Tachtsidis durissimo su Instagram contro le critiche:” Ora basta, avete rotto……”.

Il centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis è stato uno dei punti fermi che, grazie alla sua esperienza, lo scorso anno, fin dall’arrivo a gennaio in prestito dal club inglese del Nottingham Forest, ha permesso alla formazione allenata da Fabio Liverani di raggiungere l’inaspettata promozione in Serie A. Quest’anno, però, il calciatore originario di Nauplia si è reso protagonista di un campionato non proprio brillantissimo, e, perciò, spesso e volentieri, è stato bersagliato di critiche da parte dei supporter di fede giallorossa. Quest’oggi, il playmaker greco, evidentemente seccato dall’accanimento della tifoseria nei suoi confronti, si è sfogato duramente pubblicando una “storia”sul suo profilo Instagram con la foto dell’esultanza in tribuna, dopo la partita vinta dalla compagine di Liverani contro la Lazio di Inzaghi, assieme ai compagni Gianluca Lapadula, Biagio Meccariello e al vicepresidente del club salentino Corrado Liguori . Di seguito il suo commento molto duro contro i suoi detrattori:” Mi avete rotto il caz……Voi che criticate non sapete neppure che colore ha la palla e vi permettete di parlare pure. L’unica cosa che interessa realmente a me è il gruppo. Pertanto cominciate a stare zitti e cercate di non parlare tanto. Tanta passione per il gruppo e tanta passione per la vittoria”.