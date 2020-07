TACHTSIDIS INSULTA I TIFOSI DEL LECCE – Nonostante il Lecce abbia raggiunto la zona salvezza (superato il Genoa sconfitto dal Napoli), grazie all’incredibile e meritata vittoria contro la Lazio seconda in classifica, in casa giallorossa scoppia un caso che potrebbe agitare le acque. Infatti il centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis, reo, secondo i supporter pugliesi, di non essere un giocatore da Lecce, ha voluto rispondere alle accuse attraverso una storia su Instagram, dove ha preso a male parole i tifosi che lo criticano.

Tachtsidis insulta i tifosi del Lecce, storia Instagram di fuoco

Il greco, nonostante tutto, non sta disputando una stagione così fallimentare. E’ pur sempre un perno del gioco di Liverani, e tutto sommato si sta destreggiando discretamente come regista della squadra. Ai tifosi, però, non sono evidentemente piaciute le sue ultime prestazioni, e pertanto l’hanno pesantemente criticato sui social network: in tutta risposta, sulle proprie storie Instagram Tachtsidis ha risposto in maniera dura: “Mi avete rotto il c***o. Voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L’unica cosa di cui mi frega è il gruppo e allora cominciate a stare un po’ zitti“. Insomma, sicuramente le parole del greco non faranno che irritare ancor di più la tifoseria, ma anche la società: da capire se saranno presi provvedimenti nei suoi confronti, visto il suo comportamento eticamente scorretto.