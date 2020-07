Marotta: “Non voglio tornare alla Juventus. Sto bene e voglio vincere all’Inter”

Da un paio di giorni ormai si parla di un possibile ritorno in bianconero di Beppe Marotta.

La motivazione alla base è che al momento alla Juventus manca un direttore generale ma anche un amministratore delegato e l’idea di lasciare tutto nelle mani di Fabio Paratici sembrerebbe non star sortendo gli effetti sperati.

La prima opzione della Juventus sarebbe quindi quella di riportare in bianconero l’attuale DS dell’Inter, Beppe Marotta. Ma stando alle ultime dichiarazioni di ieri sera nel pre-partita di Inter-Verona, Marotta non sembrerebbe dell’idea:

“Sono tutte fake news. Mi trovo bene in questo club, è stimolante crescere insieme a questa società per raggiungere gli obiettivi prefissati”

Parole queste che non solo deludono un po’ il popolo bianconero, ma costringono anche la dirigenza a far leva sulle altre soluzioni. La prima è quella di una possibile promozione del capo dell’area comunicazione Claudio Albanese oppure una promozione interna con Federico Cherubini pronto a prendere il posto di Fabio Paratici.

In questo modo lo stesso Paratici pagherebbe la decisione di aver concluso l’avventura con Allegri e aver ingaggiato Sarri.

Insomma, se in campo il lavoro da fare è molto, quello dietro le quinte non è da meno. Nelle prossime settimane, infatti, decisioni importanti verranno prese anche per quel che riguarda la dirigenza.