Massimo Pavan su Instagram: “Il numero degli scudetti? Meglio ricordare quanti sono”

Massimo Pavan ricorda su Instagram quanti sono gli scudetti della Juventus. Nel posticipo della 36.a giornata di Serie A la Juventus ha fatto suo il match dell’Allianz Stadium contro la Sampdoria vincendo per 2-0 e si è aggiudicata il nono scudetto consecutivo, il primo per Maurizio Sarri. I match-winner del match contro i blucerchiati sono stati Cristiano Ronaldo a segno dopo uno schema su punizione servito da Miralem Pjanic, mentre la seconda rete è arrivata nel secondo tempo grazie a Federico Bernardeschi. Per i bianconeri si tratta del 36esimo scudetto della loro storia, ma per i tifosi bianconeri si tratta del 38esimo, infatti vengono contati nel calcolo anche i due scudetti revocati dopo i fatti riguardanti Calciopoli. E in merito del numero degli scudetti della Juventus, il vicedirettore di tuttojuve.com Massimo Pavan con un post su Instagram ha puntualizzato il numero degli scudetti dei bianconeri.

Pavan polemico su Instagram sul numero degli scudetti della Juventus

Pavan su Instagram tende a precisare il numero esatto degli scudetti per i tifosi bianconeri: “Visto che qualcuno sta facendo casino con la matematica, ricordiamo il numero degli scudetti della Juventus”. Sarà una frecciatina nei confronti dei tifosi dell’Inter che contano 36 scudetti nei confronti della società bianconera?