Mihajlovic-Gasperini, tensione alle stelle: espulso il tecnico della Dea

Durante il primo tempo di Atalanta-Bologna, anticipo della 35.a giornata del campionato di Serie A, episodio spiacevole tra i tecnici delle due squadre con tensione alle stelle. Il minuto del fatto è il 36′ quando sia Gasperini che Mihajlovic hanno cominciato a discutere tra le loro panchine con il tutto ripreso in diretta grazie ai microfoni e alle telecamere presenti a bordo campo e dove si è sentito tutto bene vista l’assenza del pubblico.

Mihajlovic-Gasperini, tensione alle stelle

L’allenatore della squadra felsinea non le ha certo mandate a dire al suo collega: “Parla con i tuoi, fatti i caz.. tuoi, vaff……, non rompere il cazzo”, ovviamente al tecnico degli orobici non è andata giù questa frase ed è stato calmato dai suoi assistenti, prima che la cosa potesse degenerare. A quel punto l’arbitro Federico La Penna di Roma ha ammonito entrambi, ma dopo pochi secondi Gasperini ha visto sventolarsi il secondo giallo per aver chiesto spiegazioni: “Perché a me? Cosa stai facendo? Venite tutti qui a fare caciara“.

Ora bisognerà ascoltare i due allenatori come commenteranno questa brutto litigio nel dopo partita nelle consuete interviste televisive e in conferenza stampa; ovviamente ora per Gasperini scatterà la squalifica e non potrà essere in panchina nella trasferta di venerdì sera al Meazza contro il Milan.