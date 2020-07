Mihajlovic: “Rosso a Soriano? Se sei alla Juve o all’Inter, ti trattano in altro modo”

Siniša Mihajlović si gode la vittoria del suo Bologna contro l’Inter di Antonio Conte. Un 2-1 che è stato contraddistinto da due espulsioni: quella di Soriano per i rossoblu e quella per doppia ammonizione di Bastoni. L’espulsione diretta di Soriano al ‘57 minuto da parte dell’arbitro Pairetto non è piaciuta all’allenatore serbo. Mihajlovic non è nuovo a polemiche relative a gli arbitraggi in queste ultime settimane e a riguardo di questo episodio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN:

“Soriano è stato ingenuo. Deve capire che senza pubblico allo stadio si sente tutto, fa schifo, rimbomba tutto. E sei al Bologna ti trattano in un modo, se sei all’Inter o alla Juventus in un altro”.

Mihajlovic poi ha parlato della partita e delle dichiarazioni di Juwara, il quale ha rivelato un particolare dello spogliatoio del Bologna. Il giocatore che ha siglato il gol partita a San Siro, ha rivelato che il tecnico del Bologna avrebbe detto che sarebbe bastato un altro gol per vincere il match:

”No, ho detto una cazzata… Dovevo dirgli qualcosa per dare ai ragazzi una speranza. Nei primi 25 minuti avevamo fatto schifo… Non ce l’aspettavamo ed è stata una grande vittoria”.

Una vittoria che porta il Bologna al nono posto in classifica. Ottime le ultime tre gare dei felsinei: due vittorie e un pareggio.