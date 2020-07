Milan, ecco la partnership con la Roc Nation di Jay-Z

Il Milan è la prima società sportiva al mondo a stringere una partnership commerciale con la Roc Nation, il cui proprietario è il famosissimo rapper americano Jay-Z.

Tutto è cominciato con l’evento del 3 maggio 2020, in piena emergenza Covid-19, con le due società che hanno collaborato per la creazione dell’evento “From Milan with love”, un evento digitale in live in cui grandissimi artisti (Robin Thicke, Alicia Keys, Kelly Rowland, Capo Plaza…) si sono esibiti per ringraziare tutto il personale sanitario mondiale e raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Fondazione Milan ha poi deciso di devolvere gran parte del ricavato agli ospedali lombardi.

IL CONTENUTO DELLA PARTNERSHIP

Sono principalmente due i macro-obiettivi che Roc Nation e il Milan vogliono raggiungere: accrescere il brand del club a livello globale oltre ad incrementarne l’appeal in termini di lifestyle.

La società di Jay-Z si occuperà della gestione commerciale e comunicativa del Milan, i cui temi saranno la programmazione musicale, amplificazione del brand, esecuzione di una digital strategy, la filantropia, il merchandising e le attività culturali.

Proprio su quest’ultimo aspetto il Co-CEO di Roc Nation Michael Yormark, ha voluto sottolineare che sarà un punto cardine della collaborazione con il Milan: “Le nostre due società sono fortemente impegnate in ambito sociale, questa è una grande opportunità e ciò caratterizza la grande storia del club rossonero, unita alla capacità di Roc Nation di creare e muovere cultura“.

LE DICHIARAZIONI

Il CEO del Milan Ivan Gazidis ha voluto esprimere la sua felicità per la conclusione positiva dell’accordo: “Questa partnership tra Milan e Roc Nation mostra che nel loro DNA c’è una grande capacità di organizzazione e dei valori forti. Il nostro impegno condiviso per inclusività, l’evoluzione e l’eccellenza guiderà ciò che faremo: sono molto emozionato per ciò che ci aspetta”.

Lo segue a ruota il Chief Revenue Officer del Milan, Casper Stylsvig: “Il Milan ha sempre voluto espandersi fuori confine facendo qualcosa di innovativo e diverso. Questa partnership è molto ambiziosa e ci aiuterà a mostrare la potenza dei nostri brand nello sport, nell’entertainment e nel lifestyle, conseguentemente alle nuove modalità di interazione con i tifosi e i nostri partner sparsi in tutto il mondo. L’evento “From Milan with Love” è stato solo un assaggio di ciò che sarà”.