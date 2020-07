Milinkovic-Savic alla Juventus? La Lazio dice sì ma…

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com la Juventus ha gli occhi puntati su Milinkovic-Savic da Maggio 2019. Il giocatore però è uno dei più ambiti sul mercato e per quanto la Lazio sia disposta a cederlo, non ha però intenzione di regalarlo.

“Vogliamo tenerlo, ma se arriva un’offerta importante per noi e per lui la valuteremo”

Queste le parole del ds Tare, che pone subito i primi paletti al sogno bianconero. Al momento in pole position per l’acquisto del serbo ci sarebbe il PSG, ma la Juve potrebbe fare una nuova offerta, soprattutto da quanto Fabio Paratici ha ammesso che al momento Paul Pogba, prima scelta della Juventus, è soltanto un sogno. Milinkovic-Savic in questo senso sposerebbe bene le necessità dei bianconeri: potenziale simile a quello del francese ma stipendio meno oneroso.

Non va sottovalutato però che Milinkovic-Savic è sotto contratto con la Lazio fino al 2024 e Lotito non vorrebbe cederlo, soprattutto in operazioni che prevedono scambi o sconti sul cartellino del giocatore.

Insomma, operazione ancora ben lontana da una risoluzione ma che sicuramente non va sottovalutata. Anche se al momento quello che è il corteggiato dai bianconeri rappresenta anche uno dei più temuti nemici per l’agguerrita corsa allo scudetto tra la capolista Juventus e l’inseguitrice Lazio.