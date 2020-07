Napoli, che tegola: per lui campionato finito e a rischio il Barcellona

Il campionato del Napoli è praticamente finito. Gli azzurri, infatti, sono settimi in classifica ma sono già qualificati alla prossima fase a gironi di Europa League avendo vinto la coppa Italia subito dopo il lockdown. La squadra di Gennaro Gattuso sta cercando di ben figurare in queste ultime uscite, approfittandone per tenersi in forma e prepararsi al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, in programma al Camp Nou sabato 8 agosto. I partenopei cercano l’impresa dopo il pareggio per 1-1 ottenuto all’andata al San Paolo, prima della sospensione per l’emergenza relativa al Coronavirus. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia negativa per la società e i suoi tifosi. A rischio per la sfida di Champions, infatti, ci sarebbe Kostas Manolas, uscito per una botta nell’ultima sfida contro il Sassuolo. Infortunio che, dopo gli esami, sembra essere più grave del previsto. Il centrale greco salterà sicuramente le ultime due sfide di campionato contro Inter e Lazio e farà di tutto per esserci contro il Barça.

Il comunicato del Napoli – Questo il comunicato diramato dal Napoli sul proprio sito ufficiale dopo gli esami strumentali svolti da Kostas Manolas: “Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente“.