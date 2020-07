Palinsesto Dazn 36° giornata Serie A: le gare trasmesse

Palinsesto Dazn Serie A 36° giornata: programmazione completa di questo turno. Solo tre giornate alla fine di questo incredibile campionato che ha ben poco di aritmetico e tanto di inaspettato, per questo è consigliato non perdersi neppure un match su DAZN durante il weekend e godersi ogni minuto di grande calcio. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la quarta settimana di luglio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Napoli-Sassuolo, in programma questa sera alle 21:45 allo Stadio San Paolo: separate da più punti ma attaccate in classifica, è questa la situazione attuale delle due squadre accomunate anche da una grande stima l’una per l’altra.

Palinsesto Dazn 36° giornata Serie A, programmazione di domenica. Domenica 26 luglio doppio appuntamento in diretta su Dazn. Si parte alle 17:15 con l’anticipo del Dall’Ara Bologna-Lecce: dopo l’Atalanta per Sinisa Mihajlovic si prospetta un’altra sfida insidiosa contro i salentini che non vogliono rassegnarsi all’idea di una possibile retrocessione come dimostra il 3-1 inflitto ai danni del Brescia che annega al 19° posto. Sempre domenica, ma alle 19:30 sarà l’ora di Cagliari-Udinese: se i sardi possono permettersi di rilassarsi diversa è la situazione della squadra di Gotti che ha bisogno dei tre punti per godersi il finale di stagione in tutta tranquillità e che quindi proverà a vincere come successo durante l’andata per 2-1.



Palinsesto Dazn Serie A 36° giornata: i match in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il Palinsesto Dazn per la 36° giornata di Serie A con relativo link per seguire la sfida.

Sabato 25 Luglio 2020

Ore 21.45 Serie A 36a Giornata: Napoli vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.25) dallo Stadio San Paolo di Napoli

Segui NAPOLI-SASSUOLO in diretta streaming su DAZN

Domenica 26 Luglio 2020

Ore 17.15 Serie A 36a Giornata: Bologna vs Lecce – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 17.00) dallo Stadio Dall’Ara di Bologna



Segui BOLOGNA-LECCE in diretta streaming su DAZN

Ore 19.30 Serie A 36a Giornata: Cagliari vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.20) dalla Sardegna Arena di Cagliari

Segui CAGLIARI-UDINESE in diretta streaming su DAZN