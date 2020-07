Palinsesto Dazn Serie A 33° giornata: programmazione completa

Palinsesto Dazn Serie A 33° giornata: la programmazione completa. Tempo di fare i primi bilanci nel campionato italiano di calcio, che ieri è arrivato alla sua trentatreesima giornata. Cinque giornate alla termine e ancora tutto da decidere: Scudetto, lotta per Champions ed Europa, e quella più importante, la lotta salvezza. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la terza settimana di luglio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Bologna-Napoli in programma questa sera, mercoledì 15 luglio alle ore 19:30 allo stadio Dall’Ara di Bologna: il Napoli di Gattuso fa visita al Bologna di Mihajlovic, che nel match di andata era riuscito sorprendentemente ad espugnare il San Paolo. Come andrà questa volta? Sempre nella stessa giornata, ma alle 21:45 in programma la sfida del Via Del Mare Lecce-Fiorentina: uno scontro salvezza quello in programma a Lecce con una partita fondamentale per il destino di entrambe le squadre. Come finirà?

Palinsesto Dazn Serie A, la gara trasmessa giovedì. Giovedì 16 luglio alle 21:45 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrari la SPAL riceve l’Inter: se gli estensi vogliono continuare a tenere vivo il discorso salvezza, per l’Inter continuare a sognare la rincorsa Scudetto è ancora possibile. Partita fondamentale al Mazza tra le due squadre. Come terminerà?



Palinsesto Dazn Serie A 33° giornata: i match in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco il Palinsesto Dazn per la 33° giornata con relativo link per seguire la sfida.

Mercoledì 15 Luglio 2020

Ore 19.30 Serie A 33a Giornata: Bologna vs Napoli – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.15) dal Dall’Ara di Bologna



Segui BOLOGNA-NAPOLI in diretta streaming su DAZN

Ore 21.45 Serie A 33a Giornata: Lecce vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.35) dallo Stadio Via Del Mare di Lecce

Segui LECCE-FIORENTINA in diretta streaming su DAZN

Giovedì 16 Luglio 2020

Ore 21.45 Serie A 33a Giornata: SPAL vs Inter – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.30) dal Mazza di Ferrara

Segui SPAL-INTER in diretta streaming su DAZN