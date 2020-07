Palinsesto Dazn Serie A 35° giornata: programmazione gare

Palinsesto Dazn Serie A 35° giornata: programmazione completa. Ennesimo turno infrasettimanale del campionato di Serie A giunto alla 35.a giornata (quartultima del girone di ritorno) che è iniziato ieri con gli anticipi Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan, che proseguirà oggi con ben sei gare distribuite tra le 19:30 e le 21:45, e che si chiuderà giovedì 23 luglio con i posticipi della Dacia Arena e dell’Olimpico. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la quarta settimana di luglio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Parma-Napoli, in programma questa sera alle 19:30 allo Stadio Tardini: il Napoli per continuare a sognare e lottare per un posto in Champions, il Parma per chiudere al meglio la stagione. Come finirà all’Ennio Tardini? Sempre nella stessa giornata, ma alle 21:45 in programma la sfida del Paolo Mazza di Ferrara tra Spal-Roma: gli estensi a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza, i giallorossi per chiudere al meglio la stagione in corso.

Palinsesto Dazn Serie A, programma di giovedì. Giovedì 23 luglio alle 21:45 allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio riceve il Cagliari: nel girone di andata le due squadre regalarono spettacolo, con la rimonta biancoceleste nei minuti di recupero firmata Luis Alberto e Caicedo. Un girone dopo, le speranze della squadra di Inzaghi si inncrociano nuovamente con la sfrontatezza dei rossoblù, ora guidati da Zenga. Chi vincerà?

Palinsesto Dazn Serie A 35° giornata: i match in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco il Palinsesto Dazn per la 35° giornata di Serie A con relativo link per seguire la sfida.



Mercoledì 22 Luglio 2020

Ore 19.30 Serie A 35a Giornata: Parma vs Napoli – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.15) dall’ Ennio Tardini di Parma

Segui PARMA-NAPOLI in diretta streaming su DAZN

Ore 21.45 Serie A 35a Giornata: SPAL vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.30) dallo Stadio Paolo Mazza di Ferrara

Segui SPAL-ROMA in diretta streaming su DAZN

Giovedì 23 Luglio 2020

Ore 21.45 Serie A 35a Giornata: Lazio vs Cagliari – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.30) dallo Stadio Olimpico di Roma

Segui LAZIO-CAGLIARI in diretta streaming su DAZN